Homem é morto a tiros no bairro Parque Olímpico, em Mogi

Um homem de 33 anos morreu, nesta sexta-feira, após ser baleado no bairro Parque Olímpico, em Mogi das Cruzes. A vítima chegou a ser socorrido ao hospital Luzia de Pinho Melo, mas não resistiu.

Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo e, ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima já ferida.

Testemunhas relataram que ele foi baleado pelo ex da namorada, um homem de 37 anos, que fugiu do local em seguida. Investigações seguem para localizar o suspeito.

Foram solicitados exames periciais ao IC e ao IML e o caso, registrado como homicídio no Plantão da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.