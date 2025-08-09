Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem é morto a tiros no bairro Parque Olímpico, em Mogi

Vítima tinha 33 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital

09 agosto 2025 - 17h21Por Fernando Barreto - de Mogi
Caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi, que iniciou investigações pelo suspeitoCaso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi, que iniciou investigações pelo suspeito - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem de 33 anos morreu, nesta sexta-feira, após ser baleado no bairro Parque Olímpico, em Mogi das Cruzes. A vítima chegou a ser socorrido ao hospital Luzia de Pinho Melo, mas não resistiu.

Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo e, ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima já ferida. 

Testemunhas relataram que ele foi baleado pelo ex da namorada, um homem de 37 anos, que fugiu do local em seguida. Investigações seguem para localizar o suspeito.

Foram solicitados exames periciais ao IC e ao IML e o caso, registrado como homicídio no Plantão da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

