Homem é morto a tiros no Jardim Planalto, em Suzano

Um homem, de 29 anos, foi morto a tiros no Jardim Planalto, em Suzano, na noite deste sábado (28). Os familiares disseram à polícia que não sabem um possível autor ou motivação para o crime.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o homem estava em uma pizzaria, localizada na Rua Maria Aparecida da Silva Bezerra, com o seu primo, quando um homem desceu de uma moto e efetuou três disparos contra a vítima.

O homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) de Palmeiras, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O autor do crime, após efetuar os disparos contra a vítima, subiu na moto e passou a atirar para cima.

A polícia esteve no hospital e colheu depoimentos da esposa e do primo da vítima, que disseram não conhecer um possível suspeito ou motivo.

Os policiais determinaram a preservação do local e requisitou perícia ao Instituto de Criminalística (IC) de Mogi das Cruzes.

O caso foi registrado como homicídio no 1º Distrito de Policial (DP) de Suzano