Jornal Diário de Suzano - 29/10/2025
Polícia

Homem é morto com tiro na cabeça em Mogi

Polícia Civil investiga o caso; suspeito fugiu do local do crime

29 outubro 2025 - 13h06Por Da Reportagem Local
Caso foi registrado na Delegacia de MogiCaso foi registrado na Delegacia de Mogi - (Foto: Reprodução/Street View)

Um homem de 43 anos foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (29), no bairro Chácara Guanabara, em Mogi das Cruzes. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), testemunhas relataram que a vítima foi chamada por um homem que estava do lado de fora de sua residência e, ao atender, foram ouvidos disparos de arma de fogo.

A polícia militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e constataram o óbito no local. A vítima apresentava um ferimento na cabeça causado por disparos de arma de fogo.

O autor fugiu após o crime e ainda não foi localizado.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Mogi das Cruzes, que realiza diligência para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o responsável.