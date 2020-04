Homem é morto e esquartejado após furtar R$ 100 de colega de trabalho

Um homem foi morto a pauladas, teve o corpo carbonizado e esquartejado no Jardim América, em Itaquaquecetuba, durante a manhã de quinta-feira, 2. O suspeito de matá-lo brutalmente foi preso. Segundo a Polícia Civil, Antonio Maximo Silva, de 47 anos, foi assassinado após supostamente ter furtado R$ 100.

A suspeita é que o assassinato tenha ocorrido na noite de quarta-feira, 1°. Pelas declarações do suspeito preso, Silva foi morto, teve o corpo coberto por paletes e carbonizado. Depois das chamas cessarem, foi esquartejado. As partes do corpo, como cabeça e tronco, foram encontradas numa área de mata em Arujá.

De acordo com os policiais que atenderam ao caso, a vítima e o suspeito trabalhavam como recicladores. Na confissão sobre o crime, segundo as fontes ouvidas pelo DS, o suspeito se mostrou "extremamente frio".

O homem preso responderá por homicídio quadruplamente qualificado (motivo fútil, motivo torpe, com emprego de crueldade e ocultação de cadáver. Caso seja condenado, a pena pode chegar em até 30 anos.