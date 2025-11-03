Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem e mulher ficam feridos após carros colidirem em Suzano

Teste de 'bafômetro' apontou para álcool no sangue da motorista

03 novembro 2025 - 11h48Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Caso foi registrado na Delegacia de SuzanoCaso foi registrado na Delegacia de Suzano - (Foto: Arquivo/DS)

Uma mulher e um homem, de 29 e 26 anos, ficaram feridos após um acidente de trânsito na Estrada dos Fernandes, em Suzano, na madrugada deste domingo (2). Teste do etilômetro apontou para presença de álcool no sangue da motorista.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. No local, apuraram que um Fiat Uno perdeu o controle da direção e colidiu contra outro veículo.

O passageiro do Uno e a condutora do outro carro ficaram feridos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu as vítimas ao Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos e ao Hospital e Maternidade de Suzano.

Ainda segundo a pasta, a motorista do Uno realizou teste de “bafômetro”, que apontou álcool no sangue. A perícia foi acionada.

O caso foi registrado na Delegacia de Suzano como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.

