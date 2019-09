Homem é preso após agredir companheira e cunhada no Parque Maria Helena

Um homem, de 20 anos, foi preso pela Polícia Militar sob suspeita de agredir a companheira e a cunhada nesta quinta-feira, 12, no Parque Maria Helena, em Suzano. Em depoimento, a esposa do suspeito disse que o ataque foi motivado após se negar a entregar dinheiro para o homem comprar drogas.

A briga foi na residência do casal, por volta das 11h30, de acordo com a PM. As agressões se encerraram, depois que a irmã da vítima fugiu e pediu ajuda para policiais militares (PMs), que patrulhavam na região.

O suspeito preso confessou ter cometido o crime "após uma discussão intensa". Tanto o agressor quanto as vítimas foram encaminhadas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano.

Em depoimento, as vítimas afirmaram que o homem chegou na casa exigindo uma quantia em dinheiro. Depois de negar, a companheira foi agredida. A irmã interveio e também foi atacada.

De acordo com a PM, o suspeito apresentava forte odor etílico, ou seja, há indícios de estar embriagado. O homem foi preso em flagrante.