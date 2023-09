Homem é preso após agredir esposa em registro de nome do bebê

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar após agredir a esposa enquanto registrava o filho de 14 dias no Cartório de Registro Civil de Suzano.

Segundo informações da delegada da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Silmara Marcelino, o casal estava no carro de aplicativo a caminho do cartório para registrar o filho quando discutiram.

Durante a briga, o homem se exaltou, teria dado um soco no rosto da companheira e deixado o local em seguida. Ao chegar no cartório, a vítima pediu para um funcionário acionar a Polícia Militar. A ocorrência foi passada para a PM, mas no local estava passando uma viatura e a vítima descreveu as características do suspeito.

A PM realizou uma busca e o encontraram na área central da cidade.

A ocorrência foi registrada na DDM onde o suspeito negou a agressão e disse que apenas discutiu com a esposa. Já a mulher confirmou a discussão e o soco. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a cadeia pública de Mogi das Cruzes.