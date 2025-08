Homem é preso após ameaçar companheira e agredir duas crianças com 'arma' em Itaquá

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante, na noite do último sábado (2), por violência doméstica, em Itaquaquecetuba.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência no Parque Residencial Scaffid II. No local, os agentes apuraram que o suspeito ameaçado a companheira de 29 anos e agredido duas crianças com uma arma de fogo.

O suspeito foi localizado e entregou aos agentes uma arma de pressão, também conhecida como arma de chumbinho.

O caso foi registrado como violência doméstica na Delegacia de Itaquaquecetuba. O suspeito permanece à disposição da Justiça.