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Jornal Diário de Suzano - 07/04/2026
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Polícia

Homem é preso após ameaçar companheira e quebrar móveis de apartamento em Suzano

Segundo a vítima, ela tinha tentado sair do local, mas foi impedida pelo homem, que portava uma faca

07 abril 2026 - 09h41Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
A vítima tentou sair do local, mas foi impedida pelo homem, que passou a portar uma faca e quebrar móveis e objetos do apartamento.A vítima tentou sair do local, mas foi impedida pelo homem, que passou a portar uma faca e quebrar móveis e objetos do apartamento. - (Foto: Divulgação)

Um homem, de 26 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (6) após ameaçar companheira e quebrar móveis de um apartamento na Estrada dos Fernandes, Parque Santa Rosa, em Suzano. Segundo os policiais militares, a equipe tinha sido acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e, ao realizar entrevista com o suspeito, ele ficou agressivo com os policiais e precisou ser algemado.

A vítima, uma mulher de 20 anos, disse que momentos antes da ocorrência ela havia retornado de uma viagem que fez durante o feriado para a casa de parentes no estado de Goiás. Ainda segundo ela, o agressor passou a discutir depois que ela chegou e não o cumprimentou com um beijo. 

A discussão evoluiu para ameaças depois que a vítima demonstrou a vontade de terminar o relacionamento. Ele dizia que “se ela se separasse, iria matá-la”,  que “iria atrás dela em qualquer lugar”, e que iria se matar. De acordo com o relato da mulher, o agressor também a acusava de traição, apontando como prova o fato de que ela teria levado um creme da penteadeira durante a viagem. 

Ela tentou sair do local, mas foi impedida pelo homem, que passou a portar uma faca e quebrar móveis e objetos do apartamento. Ao mesmo tempo, ele continuava falando de traição, de que a culpa era da mulher, que ele não estava errado e que se a polícia chegasse, todo mundo iria morrer.

A vítima relatou que mantém um relacionamento com o suspeito há cerca de dois anos e meio. Durante esse período, ela presenciou o homem fazendo o uso de drogas e bebidas alcoólicas. Ela afirmou que, recentemente, ele vem tendo comportamento agressivo por motivos banais.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Proteção da Mulher de Suzano (DDM) onde o agressor permaneceu preso após ser autuado por ameaça, dano material e constrangimento ilegal, já que ele não permitiu que a vítima deixasse o apartamento. Todos os crimes em que o homem foi acusado foram tipificados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha.

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