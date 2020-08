Homem é preso após ameaçar esposa em Suzano; pistolas falsas e espingarda são encontradas

Um homem foi preso pela Polícia Militar por suspeita de ameaçar a esposa nesta quarta-feira, 5, no bairro Rio Abaixo, região Norte de Suzano. Segundo a polícia, duas pistolas falsas, facas, colete tático, máscara e uma espingarda de chumbinho foram apreendidas.

O homem preso, segundo a PM, tem passagem na Justiça. Ele chegou a resistir à prisão, mas acabou sendo algemado e conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Agora, ele deve responder pelos crimes de ameaça e violência doméstica.

Denúncia

Policiais foram chamados para atender a um caso de violência doméstica na Estrada Rio Abaixo. Quando chegaram ao local, uma mulher saiu de uma residência pedindo socorro. Na ocasião, ela relatou que o marido estaria ameaçando-a de morte, inclusive o filho do casal, que tem cerca de 8 anos, havia ficado dentro do imóvel. Disse também que haviam armas na casa.

O homem também saiu da residência. De acordo com a PM, o indivíduo estava alterado. Após ser algemado, e com o auxílio da vítima, os policiais fizeram buscas no imóvel e localizaram as pistolas falsas, facas, entre outros objetos.