Homem é preso após furtar objetos de vítima de acidente em Itaquá

Um homem foi preso nesta quarta-feira (26), na Rodovia Ayrton Senna (SP-070), em Itaquaquecetuba, suspeito de furtar uma vítima de um acidente.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), câmeras flagraram o momento em que o homem furta os objetos da vítima, na altura do km 36 da rodovia. No local, um caminhão tombou na pista e causou a interdição total da via. Um veículo estava envolvido na ocorrência e o motorista foi socorrido.

De acordo com a corporação, o suspeito aproveitou a situação e furtou pertences da vítima, enquanto ela era socorrida. A informação chegou até a base operacional da corporação, que enviou uma equipe para atender a ocorrência.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram os suspeitos e realizaram a abordagem. Os objetos roubados estavam dentro de uma mochila. O caso foi encaminhado à Delegacia de Itaquaquecetuba.