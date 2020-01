Homem é preso após furtar R$ 89 mil e 30 celulares de loja no Centro de Suzano

Um homem, de 38 anos, foi preso após invadir e furtar dezenas de celulares, um videogame e R$ 89.744,75 mil em dinheiro das lojas Americanas, no Centro de Suzano, durante a madrugada desta quarta-feira, 22. Segundo a Polícia Militar, os indícios levam a crer que a ação criminosa teve a participação de outros bandidos.

Os policiais abordaram o suspeito no cruzamento das ruas Felício de Camargo e Benjamin Constant. Na ocasião, foi encontrada grande quantidade em dinheiro com o indivíduo. À PM, o suspeito alegou ser vendedor.

A versão de que o dinheiro era oriundo de vendas logo começou a ruir. Isto porque uma sacola da loja de departamento foi encontrada dentro do carro com eletrônicos. Também havia uma mochila contendo ferramentas e mais outra grande quantidade em dinheiro.

De acordo com a PM, o suspeito, então, admitiu ter invadido as Lojas Americanas. Para invadir o local, ele disse ter danificado o telhado e, depois, ido até o cofre, onde pegou 30 celulares, R$ 89,7 mil, além de um videogame e outros acessórios.

O registro sobre o caso aponta que há indícios que levam a crer que o crime foi cometido por mais de uma pessoa. Ainda de acordo com a polícia, a hipótese recai justamente porque, com as ferramentas encontradas, é impossível abrir um cofre.

O caso foi registrado no distrito central da cidade.