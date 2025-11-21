Homem é preso após manter companheira em cárcere privado em Suzano

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante, na tarde desta terça-feira (18), suspeito de manter a companheira, de 25 anos, em cárcere privado no Jardim Belém, em Suzano.

Segundo a polícia militar, os agentes foram acionados pela mãe da vítima. Segundo ela, colegas da filha informaram que a jovem não havia comparecido ao trabalho e suspeitavam de agressões. Ao chegar à residência, a mãe encontrou a filha nervosa e com comportamento retraído.

Diante da situação, a mãe pediu que a filha pegasse seus pertences para deixar o local. O suspeito impediu, rasgou sacolas, jogou roupas no banheiro, tomou os documentos da vítima e a impediu de sair, momento em que a mãe chamou a polícia.

Com a chegada dos agentes no local, o suspeito permitiu que a vítima deixasse o imóvel. Durante o resgate, a jovem tinha hematomas no rosto.

Ainda segundo a PM, a vítima relatou que mantinha relacionamento de cerca de três anos marcado por agressões físicas, ameaças, controle e proibições de contato social. Segundo ela, o companheiro já havia cortado seus cabelos sem consentimento, rasgado suas roupas, quebrado o celular e desferido chutes.

Também relatou que, na segunda-feira (17), ele foi até a padaria onde ela trabalha, a obrigou a ir para casa e, durante uma discussão, tentou cortar seus cílios com uma tesoura e a agrediu com um soco no rosto. Com medo de ser denunciado, ele a impediu de sair de casa.

O suspeito admitiu ter cortado o cabelo da vítima, mas negou o soco.

O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano como lesão corporal e cárcere privado. O homem foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.