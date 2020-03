Homem é preso após provocar acidente e invadir casas no Jardim Nazareth em Suzano

Um homem foi preso após fugir da polícia, provocar um acidente e invadir residências no Jardim Nazareth, em Suzano, durante a noite deste domingo, 15.

Segundo as primeiras informações, o indivíduo teria provocado o acidente na Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66). Dois carros foram danificados, além do automóvel do suspeito.

Enquanto os envolvidos conversavam entre si, o motorista que provocou o acidente fugiu. Ele, então, invadiu uma casa e começou a pular terrenos vizinhos.

A Polícia Militar foi chamada e fez buscas ao suspeito. O indivíduo foi localizado em uma residência, com ferimentos leves. Ele foi preso. O DS acompanhou a ação de perto.

Durante a condução do suspeito à viatura, moradores inflamados reiteravam o desejo de linchar o suspeito. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia confirmado se o carro do suspeito era roubado, tampouco se ele estava sob influência de álcool.