Homem é preso após receber menores em casa e mostrar imagens de cunho sexual em Ferraz

Um homem, de 66 anos, foi preso em flagrante após confessar que recebia menores de idade em casa, local onde eram exibidas imagens de cunho sexual. A prisão aconteceu na tarde de quarta-feira, em Ferraz de Vasconcelos.

O homem era caseiro de uma escola municipal da cidade. A Prefeitura informou que ele não era servidor público e que ele foi nomeado caseiro pelo conselho da unidade escolar, formado por pais e comunidade.

A administração ressaltou, ainda, que as crianças envolvidas não eram alunos da unidade. A Prefeitura tomou todas as medidas necessária desde o momento do conhecimento dos fatos. "A municipalidade repudia o ocorrido e está colaborando com as investigações", finalizou a Prefeitura.

O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Ferraz de Vasconcelos, onde o caso foi registrado como satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente.