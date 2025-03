Homem é preso após ser flagrado carregando botijão de gás furtado em Guararema

Um homem foi preso na noite da última quinta-feira (27), em Guararema, após ser flagrado carregando um botijão de gás furtado. Ele confessou que adquiriu o objeto com outra pessoa, que havia furtado o recipiente de uma chácara.

Policiais militares realizavam um patrulhamento nas ruas José Beraldo e Anézio Borges da Silva quando avistaram um suspeito, conhecido pelos policiais por envolvimento em furtos na região, carregando um botijão de gás.

O homem foi abordado e revistado, mas nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao ser questionado sobre a origem do botijão, ele apresentou respostas contraditórias. Segundo a PM, inicialmente, ele alegou ter comprado o recipiente. Depois, afirmou que o objeto foi furtado por outra pessoa em uma chácara, em Jacareí, no Vale do Paraíba.

De acordo com a corporação, os agentes foram até o imóvel citado pelo suspeito e constataram o furto com um morador. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Guararema, onde permaneceu à disposição da Justiça. O botijão foi apreendido. O caso foi registrado como receptação.