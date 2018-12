Homem é preso após ser flagrado com carro furtado

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba prendeu, nesta quarta-feira (5), um homem suspeito de estar dirigindo um carro furtado. A ação aconteceu na Rua João Amazonas, no Jardim Odete.

A descoberta do veículo foi por acaso. Agentes municipais patrulhavam no bairro, quando viram um indivíduo com o capô de um veículo aberto. Assim que viu a chegada da viatura, o suspeito saiu correndo.

A fuga, porém, não durou muito tempo. Os GCMs conseguiram alcançá-lo e detê-lo. Na ocasião, o indivíduo tentou reagir e, por isto, foi necessário algemá-lo.

Pesquisa

Após pesquisa, os guardas descobriram que o carro foi furtado, nessa terça-feira, em São José dos Campos, Vale do Paraíba.

Tráfico

Duas pessoas foram detidas por tráfico de drogas, na última segunda-feira, no Jardim do Carmo. A venda das drogas ocorria próximo a uma escola estadual. (M.P.)