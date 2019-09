Homem é preso após ser gravado ameaçando filho com faca

Um homem foi preso nesta segunda-feira, 2, após ter sido gravado ameaçando o filho com uma faca, em Mogi das Cruzes. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

De acordo com as primeiras informações, a filmagem, a qual o DS teve acesso, foi feita pela companheira do suspeito. Nela, é possível ver o momento em que o homem passa a ameaçar o filho, de cerca de três anos.

O vídeo mostra ainda a criança chorando, tendo o suspeito cravado a faca na mesa. As filmagens chegaram à Polícia Civil.

Buscas foram realizadas e o suspeito foi preso pelo crime. O caso ainda segue em andamento. Até o fechamento desta reportagem, a polícia ainda não havia divulgado maiores detalhes sobre o crime.