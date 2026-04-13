Homem é preso após tentar invadir a casa de sua ex-companheira em Suzano

Um homem foi preso após tentar invadir a casa de sua ex-companheira, na noite deste domingo (12), no bairro Miguel Badra, em Suzano. Segundo o 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, a vítima informou que o homem, contra quem possui medida protetiva vigente, compareceu à residência e tentou forçá-la a sair com ele.

Diante da recusa, o indivíduo, em estado de alteração emocional, tentou invadir o imóvel utilizando um veículo, colidindo contra o portão e causando danos. Ainda segundo relato, durante a ação, o agressor chegou a puxar a vítima pelos cabelos, sendo necessário que terceiros interviessem para cessar a agressão.

Após investigações, o carro utilizado foi localizado em um estabelecimento comercial nas proximidades e, durante patrulhamento, o indivíduo foi encontrado e detido na via pública.

Diante dos fatos, o autor foi conduzido ao Distrito Policial Central de Suzano, onde a foi elaborado o boletim por ameaça, danos, violência doméstica e descumprimento de medida protetiva, permanecendo o suspeito à disposição da Justiça.