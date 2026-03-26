Homem é preso com 144 porções de drogas em Mogi

Um homem foi preso, na tarde desta quarta-feira (25), com 144 porções de drogas, na Rua São Pedro, Vila Natal, em Mogi das Cruzes. Do total, foram apreendidas 31 porções de maconha, 31 porções de crack, 81 porções de cocaína e uma porção de ecstasy.

A ocorrência aconteceu enquanto policiais militares da equipe de Ronda de Patrulhamento com Motocicletas (RPM) estava fazendo patrulhamento na área e avistou o indivíduo sentado na calçada com uma pochete. Ao notar a presença dos agentes, ele tentou se desfazer da bolsa, jogando-a para debaixo de um veículo estacionado.

Dentro da pochete foram localizadas as porções de drogas, um aparelho celular e R$ 260,85 em dinheiro. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo por tráfico de drogas e ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.