Homem é preso com 1,6 kg de drogas em Mogi

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite da última quinta-feira (15), no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Ao todo, 1.070 porções, totalizando 1,6 quilo de entorpecentes, foram apreendidas.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento pela Rua Francisco Soares Marialva quando avistaram o suspeito dentro de um bar, segurando uma mochila. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, no interior da mochila havia uma sacola plástica com drogas e dinheiro.

No local, foram apreendidas 150 porções de crack, 70 de cocaína, 50 de maconha e R$ 262 em espécie. Questionado, o homem confessou a prática de tráfico de entorpecentes.

Ainda segundo a PM, como não portava documentos, a equipe seguiu até a residência do suspeito, onde localizou outra mochila contendo mais 325 porções de maconha, 320 de crack e 155 de cocaína.

Os entorpecentes foram apreendidos. O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.