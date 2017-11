Homem é preso com 22 pinos de cocaína e 52 frascos de lança-perfume

Um homem foi preso em flagrante por posse de drogas, no bairro Jardim Tropical, em Itaquaquecetuba. A ocorrência aconteceu por volta das 1h55 da madrugada deste sábado (18). A Polícia Militar (PM) estava realizando patrulhamento no local, quando se deparou com dois suspeitos saindo de uma balada e se dirigindo a uma moto.

Assim que avistaram os PM's, eles saíram em disparada, sendo abordados metros adiante. A moto caiu e os suspeitos fugiram por um matagal. A Polícia fez a captura de um e o outro conseguiu fugir. O homem, de 24 anos, foi preso em flagrante com uma mochila contendo 22 pinos de cocaína e 52 frascos de lança-perfumes.

A moto utilizada para fuga é de propriedade da esposa do indivíduo detido. O homem ficou detido no 35º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Itaquá e em seguida foi encaminhado para a Delegacia Policia (DP)deMogi das Cruzes.