Homem é preso com 4 toneladas de fios de cobre furtados da CPTM em Mogi

Quatro toneladas de fios de cobre foram apreendidos durante uma ação da Polícia Civil, em Mogi das Cruzes. O material, pertencente à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), foi encontrado em um caminhão na Rua Alexandre Andreotti, no Distrito de Jundiapeba. Na ocasião, os policiais prenderam um indivíduo por adquirir o cobre, além de oferecer propina para ser liberado.

O caso foi descoberto durante essa segunda-feira (14). Policiais civis desconfiaram do motorista de um caminhão na Avenida Lourenço de Souza Franco (SP-66). Por estarem indo sentido Centro, foi necessário fazer o retorno. O veículo pesado, porém, sumiu de vista.

Buscas foram iniciadas no Distrito. Após alguns minutos, os policiais encontraram o caminhão estacionado em frente a um estabelecimento. Na ocasião, um homem se aproximou afirmando que o veículo pertencia-o, inclusive a carga a qual transportava.

De acordo com a polícia, o suspeito foi confrontado sobre a origem da carga. E, inclusive, ofereceu pagar uma quantia em dinheiro para que "tudo se resolvesse". No boletim, os policiais frisaram que haviam 4 toneladas de fios de cobre no caminhão. O material foi roubado na Capital, e pertencia à CPTM.

Ainda segundo a polícia, o homem foi preso em flagrante. Ele chegou a comentar sobre o indivíduo que negociou a carga, mas ninguém foi localizado.