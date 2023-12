Homem é preso com 539 pacotes de cigarro avaliado em R$ 68 mil, em Itaquá

Um homem, de 42 anos, foi preso com 539 pacotes de cigarros roubados e 10 cartelas de isqueiro, na manhã desta segunda-feira (18), em Itaquaquecetuba. A carga é avaliada em R$ 68 mil e as cartelas de isqueiros somam R$ 200.



O motorista que transportava a mercadoria contou aos policiais do 35° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano que foi contratado para levar a carga roubada até Guarulhos.

Os cigarros foram roubados em Poá, na manhã do mesmo dia.



O caso foi registrado como roubo na Delegacia Central de Itaquaquecetuba. O motorista foi enviado para a Cadeia Pública de Mogi das Cruzes, onde permanece à disposição da Justiça.