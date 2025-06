Homem é preso com carro clonado na Francisco Marengo, em Suzano

Um homem foi preso com um veículo dublê, neste domingo (29), na avenida Francisco Marengo, em Suzano. Os números do motor e câmbio do carro estavam removidos.

Segundo a polícia, durante um patrulhamento a equipe abordou um veículo com atitude suspeita.

Na busca pessoal nada ilícito foi encontrado. Entretanto, na inspeção veicular foram localizadas irregularidades, como chassi em local incompatível com a marca e modelo de veículo e a numeração do motor e câmbio removidos.

As ser questionado, o suspeito confessou que havia adquirido o veículo com queixa de furto e o montou com dados de outro carro.

Os agentes fizeram contato com o proprietário do veículo original, que afirmou estar com seu carro na cidade Franco da Rocha, confirmando que o veículo abordado era clonado.

O suspeito foi preso e o veículo apreendido. O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Suzano como adulteração de sinais identificadores e foi aberto um inquérito para receptação.