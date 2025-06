Homem é preso com carro furtado e 'arma' calibre 12 em Suzano

Um homem foi preso por receptação com um carro furtado e a réplica de uma arma de fogo calibre 32, em Suzano, nesta segunda-feira (23).

Segundo informações policiais, durante patrulhamento no bairro Jardim Gardênia Azul, a equipe abordou um veículo que estava funcionando por meio de ligação direta. No interior do automóvel foi localizado a replica de uma arma de fogo calibre 12.

Durante a verificação, foi constatado que o número do chassi não correspondia com as placas e que o veículo estava com registro de furto. O abordado informou que já havia sido preso por roubo anteriormente.

A réplica da arma e o celular do suspeito foram apreendidos e o veículo restituído ao dono.

O caso foi registrado como receptação na Delegacia de Polícia de Suzano e o suspeito permanece à disposição da Justiça.