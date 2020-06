Homem é preso com espingarda e carga roubada do Correios em Ferraz

Um homem foi preso pela Polícia Militar por suspeita de integrar uma quadrilha especializada em roubos a cargas do Correios. A ação, realizada na quinta-feira, 11, foi na Rua Valmir Alves dos Santos, no Jardim São José, em Ferraz de Vasconcelos. O restante do bando está sendo procurado.

Segundo a polícia, um carro descrito por, ao menos, três vítimas de roubo, especialmente entregadores do Correios, foi encontrado em frente à um terreno.

Os PMs entraram e localizaram o suspeito numa área de mata. Lá, foram encontrados vestígios de uma carga roubada dias antes. Além disso, uma espingarda calibre 28 foi apreendida. De acordo com a PM, o homem jogou a arma no chão após vê-los.

Até o momento, três pessoas vítimas foram encontradas. Todas reconheceram o carro apreendido como sendo o utilizado pelo grupo de criminosos.

Agora, além das passagens por porte ilegal de arma, receptação, furto, formação de quadrilha e uso de documento falso, o suspeito preso responderá por roubo de carga e porte ilegal de arma de fogo.

Buscas são realizadas para tentar identificar e prender o restante do bando.

O caso foi registrado na Delegacia Central da cidade.