Homem é preso com maconha hidropônica em Guararema

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (25), na Rodovia Ayrton Senna (SP-070), em Guararema, por tráfico de drogas. Ele transportava, aproximadamente, 500 gramas de maconha hidropônica.

De acordo com informações do tenente André Belarmino, comandante da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) no Alto Tietê, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizava um patrulhamento pela rodovia quando, no pedágio de Guararema, quando os policiais notaram um nervosismo por parte do condutor. “Ele se aproximou da praça de pedágio, teve que diminuir a velocidade, e quando visualizou as viaturas ele apresentou esse nervosismo”, disse o tenente.

O motorista foi abordado e, durante a vistoria no veículo, os agentes encontraram a droga próximo aos pedais do freio e do acelerador. Ao ser questionado pelos policiais, o suspeito afirmou que adquiriu as drogas na Zona Leste de São Paulo. O objetivo era vender o entorpecente em Jacareí, no Vale do Paraíba, por R$ 6 mil. "De imediato foi dado voz de prisão e foi encaminhado à delegacia”, afirmou Belarmino.

O homem foi levado para a Delegacia de Guararema onde o caso foi registrado como tráfico de drogas. Ele permaneceu à disposição da Justiça. A droga foi apreendida.

Segundo Belarmino, a ação faz parte de uma operação recorrente da PMRv para combater o tráfico de drogas no corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto e em outras rodovias do Alto Tietê.