Homem é preso com mais de 100 porções de entorpecentes em Arujá

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (01) por tráfico de drogas no Bairro Mirante, em Arujá. Ao todo, a polícia localizou 42 papelotes de cocaína, 56 potes com maconha, 24 potes com crack, dois rádios comunicadores, dois celulares, 162 eppendorfs vazios e um caderno contendo anotações relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas.

Segundo o boletim policial, a equipe estava fazendo uma averiguação do Disque-Denúncia pela rua Bem-te-vi quando avistaram um homem correndo para o interior de uma residência. Considerando que ele estava portando uma pochete na cintura, uma sacola na mão e sabendo que o local era conhecido pela prática de tráfico de drogas, a polícia realizou acompanhamento a pé, abordando o sujeito já no interior da casa.

Na residência havia vários sacos com entorpecentes espalhados pelo chão, bem como a quantia de R$ 1.178,00 em notas. Foi proferida voz de prisão ao indiciado, sendo necessário o uso de algemas, em razão do fundado receio de fuga. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Arujá, juntamente com os entorpecentes, valores e objetos apreendidos, permanecendo à disposição da Justiça.