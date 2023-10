Homem é preso com mais de 150 porções de drogas e R$ 169 no Casa Branca

Um homem foi preso por comercializar drogas na rua Getúlio Moreira de Souza, bairro Casa Branca, em Suzano, na tarde desta quinta-feira (19).

A ação da equipe policial do 32º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de 150 porções de cocaína e maconha, em pedaços fracionados, e uma quantia de R$ 169 em dinheiro.

A equipe policial realizava o patrulhamento quando notaram que o suspeito saiu do local em que estava e acelerou os passos com destino a um comércio aos arredores. Os policiais realizaram a abordagem no estabelecimento mas não encontraram nada suspeito.

Os agentes decidiram refazer os passos do suspeito e na entrada do comércio localizaram alguns entorpecentes abandonados na calçada. Ao chegarem no local que o suspeito estava antes da abordagem, localizaram uma sacola com mais entorpecentes e dinheiro.

A ocorrência foi registrada no distrito policial onde o suspeito permanece preso depois de ser multado por porte de entorpecentes.

No depoimento, o suspeito afirmou que estava vendendo entorpecentes e que o ponto de tráfico foi abastecido por um homem no período da manhã e a mesma pessoa retiraria o dinheiro arrecadado com as vendas no período noturno.