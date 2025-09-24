Homem é preso com mais de 2,5kg de drogas em Itaquá

Um homem foi preso, na manhã desta quarta-feira (24), portando mais de 2,5kg de drogas em Itaquaquecetuba. O caso de tráfico aconteceu no Jardim Miraí.

De acordo com a polícia, durante patrulhamento foi identificado um veículo em alta velocidade na contramão da Rua Maringá, o que resultou na abordagem do motorista.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma sacola plástica com substâncias semelhantes a drogas embaladas em invólucros plásticos prontas para a comercialização. De acordo com a polícia, eram 500 gramas de cocaína e 200 de maconha.

O suspeito disse que estava envolvido com tráfico de drogas há dois meses e levou os policiais até a sua casa, na Rua Capital, onde estava seu documento.

Ao chegar ao local, a polícia fez a vistoria da residência, onde foram encontradas outras sacolas com mais 479 porções de maconha. Ao todo, foram encontrados e apreendidos 2,1kg de maconha e 500 gramas de cocaína.

O homem foi conduzido ao Distrito de Polícia Central de Itaquaquecetuba, onde ficou preso. O veículo, que estava com licenciamento em atraso, foi removido ao Pátio Municipal. Além das drogas, um celular também foi apreendido.