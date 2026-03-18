Homem é preso com mais de 300g de drogas em Mogi

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (17) suspeito de tráfico de drogas na rua Paris, bairro Vila Natal, em Mogi das Cruzes. Segundo os policiais, foram encontrados 325,59 gramas de entorpecentes, sendo 136,69 de maconha, 84,6 de cocaína, 104,3 de crack e 4 lança perfumes.

Equipes da Força Tática estavam fazendo patrulhamento no local quando abordaram um indivíduo em uma viela já conhecida por tráfico de drogas. Mais à frente, outro suspeito foi visto com uma bolsa preta, ao notar a presença policial, ele dispensou o objeto e tentou se afastar, sendo rapidamente abordado.

Com o primeiro indivíduo, foram encontradas duas pedras de crack, ele alegou ser usuário. Já o segundo abordado não portava nada ilícito, porém, na bolsa dispensada foram localizados os entorpecentes, R$ 431,25 em dinheiro e anotações do tráfico.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária. O usuário foi liberado após ser qualificado como testemunha enquanto o suspeito que dispensou a bolsa permaneceu preso por tráfico.