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Jornal Diário de Suzano - 09/04/2026
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Polícia

Homem é preso com mais de 400 g de drogas em Mogi

Segundo a polícia, foram encontradas 165 gramas de crack, 203,1g de maconha e 67,9g de cocaína

09 abril 2026 - 09h55Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Segundo a polícia, foram encontradas 165 gramas de crack, 203,1g de maconha e 67,9g de cocaínaSegundo a polícia, foram encontradas 165 gramas de crack, 203,1g de maconha e 67,9g de cocaína - (Foto: Divulgação)

Um total de 436 gramas de entorpecentes foram apreendidos nesta quarta-feira (8), na rua Paris, bairro Vila Natal, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, do total, havia 165 gramas de crack, 203,1g de maconha e 67,9g de cocaína. 

A apreensão aconteceu durante o patrulhamento de uma das equipes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), quando os agentes visualizaram um indivíduo segurando uma sacola enquanto estava rodeado por outras pessoas. Ao notarem a presença dos policiais, gritaram “moio” e dispersaram rapidamente a aglomeração.

O indivíduo com a sacola também saiu, caminhando, foi até um portão e se debruçou nele, abandonando a sacola. Dado ordem de parada, ele começou a fugir, mas foi alcançado e detido. 

Com o suspeito, não havia nada ilícito, mas na sacola encontraram as 436 gramas de drogas. Ele foi conduzido, com uso de algemas, até a Central de Polícia Judiciária onde permaneceu preso.

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