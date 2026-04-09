Homem é preso com mais de 400 g de drogas em Mogi

Um total de 436 gramas de entorpecentes foram apreendidos nesta quarta-feira (8), na rua Paris, bairro Vila Natal, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, do total, havia 165 gramas de crack, 203,1g de maconha e 67,9g de cocaína.

A apreensão aconteceu durante o patrulhamento de uma das equipes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), quando os agentes visualizaram um indivíduo segurando uma sacola enquanto estava rodeado por outras pessoas. Ao notarem a presença dos policiais, gritaram “moio” e dispersaram rapidamente a aglomeração.

O indivíduo com a sacola também saiu, caminhando, foi até um portão e se debruçou nele, abandonando a sacola. Dado ordem de parada, ele começou a fugir, mas foi alcançado e detido.

Com o suspeito, não havia nada ilícito, mas na sacola encontraram as 436 gramas de drogas. Ele foi conduzido, com uso de algemas, até a Central de Polícia Judiciária onde permaneceu preso.