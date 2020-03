Flagrante Homem é preso com mais de 500 porções de drogas no Suzanópolis Ação foi realizada por policiais do Canil Setorial, do 32º Batalhão

30 MAR 2020

Drogas e dinheiro foram apreendidas durante ação Foto: Polícia Militar/Divulgação Um homem foi preso por comercializar drogas na Rua Silvio Pereira da Silva, no Jardim Suzanópolis, em Suzano, durante a manhã desta segunda-feira, 30. Ao todo, a ação resultou na apreensão de 242 porções de crack, 213 de cocaína, 101 de maconha, um comprimido de LSD, além de R$ 1.297. A ofensiva desta segunda-feira é decorrente à denúncias sobre a venda de drogas no local. Policiais se mobilizaram à região, tendo em vista o alto índice do crime. Ao menos, cinco policiais do Canil Setorial, além dos cães Judá e Fuzil, participaram da ação. Segundo a polícia, o suspeito preso faz parte do grupo que comercializava drogas na região. Ele já tem passagens na Justiça por tráfico de drogas e roubo. O caso será registrado na Delegacia Central. O suspeito preso deve passar por audiência de custódia.

