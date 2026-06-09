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Jornal Diário de Suzano - 09/06/2026
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Polícia

Homem é preso com quase 1 kg de drogas em Mogi

Suspeito foi encontrado em um local conhecido por tráfico de drogas junto a outro homem, que disse estar comprando entorpecentes

09 junho 2026 - 10h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Foram apreendidas uma sacola com 649,4  gramas de maconha, 176,5 g de cocaína, 140,3 g de crack, oito unidades de lança-perfume e R$ 212,55 em notas e moedasForam apreendidas uma sacola com 649,4  gramas de maconha, 176,5 g de cocaína, 140,3 g de crack, oito unidades de lança-perfume e R$ 212,55 em notas e moedas - (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso, na tarde desta segunda-feira (8), com quase 1 kg de drogas, na rua João Gualberto Mafra Machado, bairro Vila Brasileira, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, foram apreendidas uma sacola com 649,4  gramas de maconha, 176,5 g de cocaína, 140,3 g de crack, oito unidades de lança-perfume e R$ 212,55 em notas e moedas.

O suspeito foi encontrado mexendo na sacola durante patrulhamento da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) em uma área já conhecida por tráfico de drogas. Com ele, estava outro homem que confessou estar comprando entorpecentes do primeiro. Nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidas à Central de Flagrantes onde foi dada a voz de prisão para suspeito. O usuário foi qualificado como testemunha e liberado. O indiciado permaneceu preso à disposição da Justiça.

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