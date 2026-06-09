Homem é preso com quase 1 kg de drogas em Mogi

Um homem foi preso, na tarde desta segunda-feira (8), com quase 1 kg de drogas, na rua João Gualberto Mafra Machado, bairro Vila Brasileira, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, foram apreendidas uma sacola com 649,4 gramas de maconha, 176,5 g de cocaína, 140,3 g de crack, oito unidades de lança-perfume e R$ 212,55 em notas e moedas.

O suspeito foi encontrado mexendo na sacola durante patrulhamento da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) em uma área já conhecida por tráfico de drogas. Com ele, estava outro homem que confessou estar comprando entorpecentes do primeiro. Nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidas à Central de Flagrantes onde foi dada a voz de prisão para suspeito. O usuário foi qualificado como testemunha e liberado. O indiciado permaneceu preso à disposição da Justiça.