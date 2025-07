Homem é preso conduzindo veículo furtado em Mogi

Um homem foi preso por receptação, nesta terça-feira (28), conduzindo um veículo furtado na Avenida Japão, em Mogi das Cruzes.

Segundo informações policiais, durante patrulhamento pelo local os agentes fizeram abordagem de um veículo.

Na revista pessoal do condutor, nada ilícito foi encontrado. Entretanto, ao verificar os números de identificação do carro, foi constatado que o automóvel estava com queixa de furto registrada em 20 de outubro de 2024.

Questionado, o indivíduo alegou ter adquirido o veículo em um aplicativo na internet e pagou R$ 3,5 mil.

O carro foi apreendido. O suspeito foi preso e o caso registrado como receptação na Central de Polícia Judiciária.