Homem é preso depois de agredir esposa e filha em Suzano

A Polícia Militar prendeu um homem, de 46 anos, depois de agredir a companheira e a filha no último sábado (25), no bairro Boa Vista, em Suzano.

O agressor foi autuado por lesão corporal, violência doméstica e dano ao veículo do casal.

Segundo a PM, as agressões começaram quando a vítima solicitou a chave de um comércio ao companheiro, que, ao negar, empurrou a companheira, momento em que a filha entrou na discussão.

Em seguida, o agressor pegou uma barra de ferro na garagem da residência e danificou o veículo da família. A vítima tentou contê-lo, mas o agressor a empurrou causando uma queda em cima dos cacos de vidros do automóvel danificado.

A filha do casal conseguiu retirar a barra de ferro do homem. Na parte externa passou a chutar o portão e ofendeu as duas.

Os vizinhos escutaram os barulhos dos chutes e também agrediram o homem.

Para o acusado, as agressões começaram durante o dia, ao dizer que sua esposa enviou mensagens ofensivas e o mandou ir embora, saiu de casa e ao voltar foi agredido pela companheira.

O caso foi registrado na Delegacia Policial de Suzano.