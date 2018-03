Homem é preso depois de invadir e furtar padaria no Centro de Mogi

Depois de invadir uma padaria, no Centro de Mogi das Cruzes, um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) durante a madrugada desta quinta-feira (15). Ele foi flagrado saindo do estabelecimento, com maços de cigarro, moedas e doces. O caso será apresentado no 1º Distrito Policial (DP).

Segundo a polícia, o comércio fica na Rua São João. Uma denúncia anônima levou a PM a ir até o local. As informações davam conta de que um bandido tinha invadido e estava dentro de uma padaria. Os PMs seguiram ao endereço citado.

Quando chegaram ao local, os policiais conseguiram deter o indivíduo com vários produtos. Como não havia forma de negar, o suspeito confirmou que invadiu o local, e que os produtos seriam vendidos para serem revertidos em recursos para comprar drogas e comida.

Até o fechamento deste texto, a polícia iria apresentar o caso no distrito central da cidade. Segundo as primeiras informações, o homem detido deverá respodner por furto qualificado.