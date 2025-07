Adolescente é apreendido e homem preso por roubo em Itaquá

Um adolescente de 16 anos foi apreendido e um homem de 21 anos preso por envolvimento no roubo de um veículo, na noite do último sábado (05), em Itaquaquecetuba. Outros dois indivíduos são procurados.

Segundo a polícia, durante um patrulhamento, uma equipe recebeu informações de um carro roubado na rodovia Ayrton Senna, no quilômetro 35, em Itaquaquecetuba.

Os agentes direcionaram o patrulhamento para as proximidades do local da ocorrência. Na rua Silva Teles localizaram o veículo no contrafluxo, momento em que iniciaram acompanhamento.

Na rua Ataúflo Alves, quatro indivíduos desembarcaram do veículo ainda em movimento, que colidiu em um portão residencial, e começaram a fuga a pé.

Os agentes conseguiram deter o menor de idade, que possuía uma réplica de pistola na cintura. O outro homem tentou fugir, mas foi abordado dentro da casa de sua mãe, na rua Dalva de Oliveira. Os outros dois suspeitos não foram localizados.

O carro roubado foi recuperado e devolvido à vítima. O caso foi registrado como roubo, localização e apreensão de veículo na Delegacia de Polícia Central de Itaquaquecetuba. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.