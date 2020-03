Homem é preso e dois menores apreendidos por roubar motorista de aplicativo e passageiro

Um homem foi preso e dois menores apreendidos por roubar um motorista de aplicativo na madrugada deste sábado, 29, na Vila Ercilia, em Itaquá.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), o motorista informou aos policiais que estava atendendo uma corrida com um passageiro no veículo, quando os três indivíduos se aproximaram do carro e anunciaram o assalto, forçando ambos a descerem do veículo. Os suspeitos entraram no carro e fugiram em seguida.

Procura

Neste momento, policiais receberam um chamado de roubo e passaram a procurar os suspeitos.

Os militares viram três indivíduos correndo pela rua. Entretanto, um dos menores não aguentou e parou por conta do cansaço.

Os PMs abordaram o adolescente e viram os outros dois suspeitos escondidos atrás de uma mureta. Os três foram revistados. Neste momento, os militares encontraram celulares das vítimas com dois dos indivíduos. O carro também foi encontrado.

Flagrante

O indivíduo, de 20 anos, foi preso em flagrante por roubo e corrupção de menores. Os dois adolescentes, de 14 e 17 anos, foram apreendidos. O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Itaquá.