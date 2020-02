Homem é preso e menor apreendido por roubo no Jardim Nova Itaquá

Um homem foi preso e um menor apreendido por roubarem uma caminhonete na última terça-feira, 4, no Jardim Nova Itaquá, em Itaquaquecetuba.

Segundo a polícia, o dono do veículo acionou o 190 informando que o crime havia acontecido na Rua Rio Verde. Viaturas saíram à procura dos suspeitos e se depararam com o veículo na altura da Rua Recife.

Os policiais acompanharam o carro pelas ruas do bairro, quando o menor - que conduzia o veículo - colidiu em uma van escolar já na Rua Capela do Alto com a Avenida Vereador João Fernandes da Silva.

Após a batida, os suspeitos tentaram fugir do local, mas foram contidos por policiais na ação.

Tentou reagir

Vendo que seria preso, o suspeito maior de idade entrou em luta corporal com o policial. Ele tentou pegar a arma de fogo do militar, mas acabou algemado.

O policial foi apresentado ao Pronto Socorro do Hospital Santa Marcelina, em Itaquá, por conta de lesões no joelho, resultantes da luta corporal com o indivíduo.

Os policiais encontraram uma arma de brinquedo com um dos suspeitos. Além do carro, os indivíduos também haviam levado documentos e celular da vítima.

Nenhuma criança que estava na van escolar que se envolveu na colisão, ficou ferida. Os dois indivíduos foram levados ao Distrito Policial Central de Itaquá.