Homem é preso e três adolescentes apreendidos por furto em Guararema

Um homem foi preso e três adolescentes foram apreendidos em flagrante por furto de veículo na madrugada do último sábado (6), na região central de Guararema.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados após o furto de dois carros. Após investigações, localizaram um dos veículos abandonado e identificaram os envolvidos.

Questionados durante a abordagem, o grupo confessou participação no crime. Os adolescentes também admitiram terem tentado furtar outro veículo, mas não conseguiram ligá-lo.

O carro foi apreendido e os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Guararema, onde o caso foi registrado como furto tentado e consumado e associação criminosa.