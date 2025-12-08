Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 07/12/2025
Polícia

Homem é preso e três adolescentes apreendidos por furto em Guararema

Grupo é suspeito de furtar veículos na cidade

08 dezembro 2025 - 12h51Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/PM)

Um homem foi preso e três adolescentes foram apreendidos em flagrante por furto de veículo na madrugada do último sábado (6), na região central de Guararema.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados após o furto de dois carros. Após investigações, localizaram um dos veículos abandonado e identificaram os envolvidos.

Questionados durante a abordagem, o grupo confessou participação no crime. Os adolescentes também admitiram terem tentado furtar outro veículo, mas não conseguiram ligá-lo.

O carro foi apreendido e os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Guararema, onde o caso foi registrado como furto tentado e consumado e associação criminosa.