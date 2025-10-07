Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem é preso em flagrante após tentar furtar celular em salão de beleza em Mogi

Marido da vítima conseguiu trancar o suspeito no salão até a chegada da Polícia Militar

07 outubro 2025 - 16h31Por da Reportagem Local
Caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das CruzesCaso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante após tentar furtar o celular de uma cabeleireira dentro de um salão de beleza no Centro de Mogi das Cruzes. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira, na Rua Doutor Paulo Frontin.

De acordo com as informações do BO, o suspeito entrou no salão e pegou o celular, que é avaliado em R$ 1,6 mil. Testemunhas perceberam e chamaram o marido da vítima, que conseguiu trancar o homem no salão até a chegada da Polícia Militar.

O suspeito tentou fugir e quebrou uma porta de vidro, o que resultou em um corte da mão direita. Ele foi socorrido à Santa Casa e, em seguida, conduzido à Delegacia de Seccional de Mogi das Cruzes, onde o caso foi registrado como tentativa de furto.

