Homem é preso em flagrante após tentar furtar celular em salão de beleza em Mogi

Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante após tentar furtar o celular de uma cabeleireira dentro de um salão de beleza no Centro de Mogi das Cruzes. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira, na Rua Doutor Paulo Frontin.

De acordo com as informações do BO, o suspeito entrou no salão e pegou o celular, que é avaliado em R$ 1,6 mil. Testemunhas perceberam e chamaram o marido da vítima, que conseguiu trancar o homem no salão até a chegada da Polícia Militar.

O suspeito tentou fugir e quebrou uma porta de vidro, o que resultou em um corte da mão direita. Ele foi socorrido à Santa Casa e, em seguida, conduzido à Delegacia de Seccional de Mogi das Cruzes, onde o caso foi registrado como tentativa de furto.