Homem é preso em flagrante por agredir e tentar roubar idoso

Um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante enquanto agredia um idoso, de 65 anos, na Avenida Ítalo Adami, em Itaquá.



Segundo a polícia, o indivíduo estava batendo no idoso, que estava caído no chão. A viatura passou bem na hora em que as agressões estavam acontecendo.



Neste momento, os militares separaram a briga. Perguntado, o idoso informou aos policiais que o suspeito estava tentando roubar R$ 20 que estavam em seu bolso.



A vítima também disse que o agressor já havia dado vários socos em seu rosto.



Já tinha passagem



A polícia consultou a ficha do indivíduo e constatou que ele já tinha passagem por roubo e furto. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para o Distrito Policial Central de Itaquá.



O idoso foi socorrido ao Pronto Socorro Municipal da cidade, para receber atendimento médico por conta das lesões. Logo depois, ele também foi conduzido à delegacia para registrar a ocorrência.