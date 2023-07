Homem é preso em flagrante por dirigir embriagado e bater em três carros em Mogi

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante pela Polícia por dirigir embriagado e causar um acidente com outros três carros na noite desta segunda-feira (3) na Avenida Henrique Eroles, no Alto do Ipiranga, em Mogi das Cruzes.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 18h40. Ao chegarem ao local, os militares viram o indivíduo embriagado. Ele havia acabado de bater nos três veículos.

O veículo dele estava na calçada com o para-choque quebrado e o pneu furado. Testemunhas disseram que o homem, visivelmente alterado, tentou fugir, mas não conseguiu porque o carro não funcionou.

Os três motoristas dos carros atingidos disseram à Polícia que o responsável pelo acidente estava na calçada. Ele foi detido e levado para a Central de Polícia Judiciária de Mogi. Lá, ele se recusou a fazer o exame de sangue para detectar o teor alcoólico.

O homem foi detido e foi arbitrada fiança para ele, mas como ele não pagou, permaneceu preso. Os carros foram devolvidos e o veículo onde ele estava foi apreendido. O caso foi registrado como choque e embriaguez ao volante.