Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável contra criança de oito anos em Mogi

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante pela Polícia por estupro de vulnerável contra uma criança de oito anos. A prisão aconteceu na noite desta quinta-feira (25) no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, a criança contou para a tia sobre o abuso que sofreu do padrasto na noite anterior. Ele teria mexido nas partes íntimas da vítima com o dedo.

A criança foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jundiapeba. A tia dela chamou a mãe da menina e a Polícia, que foi ao local e conversou com os familiares e a vítima.

Os policiais estavam iniciando as buscas pelo suspeito, mas ele apareceu na unidade de saúde. Aos militares, o homem afirmou que sabia que desconfiavam dele e que a população do bairro estava atrás dele para tentar pegá-lo. Ele, no entanto, não falou nada ao ser questionado sobre o crime.

Todos foram levados para a Central de Polícia Judiciária de Mogi, exceto a criança (que seguiu sendo atendida). Na delegacia, o homem permaneceu em silêncio. Ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e seguiu detido.