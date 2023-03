Homem é preso em flagrante por morder e chutar companheira em Suzano, diz Polícia

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar por morder e chutar a companheira na Rua Manoel Bispo de Freitas, no Jardim São Bernardino, em Suzano.

A prisão foi feita por policiais da 4ª Companhia do 32° batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M). Segundo a Polícia, a vítima, que tem 21 anos, já possuía medida protetiva contra o agressor por conta de agressões anteriores. No entanto, ela permitiu a aproximação do homem após reatarem o relacionamento.

O caso aconteceu por volta das 00h40 de sábado (4). Ela contou aos militares que, momentos antes de ser agredida, passou a ser questionada sobre uma suposta traição. O agressor, então, pegou a filha do casal, que tem dois meses, segurou nos braços e mordeu a boca da vítima, agredindo em seguida com chutes. Ele só parou ao ser contido pela própria irmã.

O homem ainda pegou uma faca e ameaçou matar a vítima no meio da sala. Depois, pegou um pedaço de madeira e prosseguiu com as ameaças.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegarem ao local, os policiais se depararam com o agressor segurando o pedaço de madeira em uma das mãos. Ele estava bastante exaltado, dizendo que não sairia da casa sem a filha do casal e que “morreria se fosse preciso”.

O indivíduo admitiu que usou entorpecentes e que, na noite do crime, a companheira passou a desmerece-lo, culminando na discussão. Disse ainda que ela mordeu seu dedo e sua boca, e que ele retribuiu a mordida afirmando que tudo faz parte de uma “brincadeira de casal”. O homem negou que tenha chutado a vítima.

A ocorrência foi apresentada no distrito policial onde o agressor permaneceu preso depois de ser autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria, descumprimento de medida protetiva e violência doméstica.