Homem é preso em flagrante por tentativa de furto de fios em Suzano

Um homem foi preso em flagrante após tentar furtar fios de uma casa da rua Dirce Talarico de Aguiar, no bairro Cidade Boa Vista, em Suzano. O caso aconteceu no início da manhã de domingo (2).

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência (B.O), policiais foram deslocados até o local indicado e localizaram o suspeito, que, ao perceber que iria preso, tentou fugir pulando muros.

O homem foi detido no quintal da casa de uma testemunha e foi perguntado sobre os fatos, respondendo que entrou na casa da vítima com a intenção de furtar fios e outros pertences. Porém, com a chegada do residente e dos policiais, não obteve êxito na tentativa de fuga.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial Central de Suzano juntamente com os objetos. O delegado de plantão ratificou voz de prisão e elaborou flagrante por furto tentado, determinando a permanência do autor na unidade.