Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas no Jardim Nazareth

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa sexta-feira, 5, na Rua General José Galetti, no Jardim Nazareth, em Suzano.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), por volta das 18h30, os policiais realizavam patrulha preventiva quando desceram da viatura e avistaram um homem e uma mulher em atitude suspeita.

O individuo tentou correr jogando uma sacola, mas foi abordado pelos policiais. Ele admitiu que comercializava drogas no local.

Dentro da sacola, foram encontrados 164 saquinhos de maconha, 218 saquinhos de cocaína e 100 supositórios com material que aparentava ser crack, totalizando 743 gramas de entorpecentes.

Os policiais também abordaram a mulher, que disse que ficava de olheira no local. No entanto, nada foi encontrado com ela.

Outra versão

No interrogatório, no entanto, o homem disse que era olheiro e que recebia três pedras de crack, com o intuito de avisar a chegada dos policiais.

Já a mulher, contou que era apenas usuária de entorpecentes.

O indivíduo seguirá preso. Não foi comprovado o tráfico de drogas por parte da mulher.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Suzano.