Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Itaquá

Um homem foi preso em flagrante na noite do último sábado (10) suspeito de agredir a esposa no bairro Louzada, em Itaquaquecetuba. O filho do casal acionou a polícia militar.

Segundo a PM, no local, o filho do casal relatou que o pai estava alcoolizado e agrediu a mãe com socos, chutes e uma barra de ferro.

A vítima confirmou a versão e exibiu lesões aparentes na região do nariz e no braço. O suspeito foi localizado no interior da residência. Ele alegou que houve uma desavença familiar relacionada à venda do imóvel e afirmou não se recordar das agressões em razão do estado de embriaguez.

Durante as buscas, uma barra de ferro apontada como instrumento da agressão foi localizada e apreendida. A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Casa de Saúde 24 Horas, onde recebeu atendimento médico e foi liberada.

O caso foi registrado como flagrante para violência doméstica na Delegacia Central de Itaquaquecetuba. O homem permanece à disposição da Justiça.